Федеральные дороги в Ингушетии подготовлены к предстоящему зимнему периоду

Как сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Кавказ», для оперативного реагирования две пескобазы рассредоточены по территории республики равномерно.

Отмечается, что проанализированы потенциально опасные участки автодорог, где при возникновении неблагоприятных погодных условий возможны затруднения движения. Также проведен мониторинг возможных маршрутов объездов и безопасных мест стоянок для автомобилей. Для дорожников и спецтехники оборудованы отапливаемые помещения и теплые стоянки.

Кроме того, для отслеживания температуры поверхности асфальтобетонного покрытия, а также скорости и направления ветра на подведомственной сети установлены дорожные метеостанции.

Напомним, работает круглосуточный телефон диспетчерской службы Управления федеральных автомобильных дорог «Кавказ»: +7 (8793) 33-11-59. В оперативном управлении ФКУ Упрдор «Кавказ» находится 42,5 км федеральных автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории Республики Ингушетия. Это трассы Р-217 «Кавказ» и Р-217 «Кавказ», Подъезд к городу Магас.