Фермерам Ингушетии, чьи посевы пострадали от стихии, будет оказана помощь

Как сообщили в Минсельхозе республики, в общей сложности пострадали площади на более 3000 га.

«В результате дождя и града сильно пострадали посевы озимого ячменя, пшеницы, овса и кукурузы. Создадим комиссию, которая определит площадь гибели всходов и подсчитает финансовые затраты, понесенные аграриями, направим информацию в Минсельхоз России. Пострадавшим фермерам, чьи посевы были застрахованы, министерство окажет всю необходимую помощь», — подчеркнул Магамед Гагиев.

По словам специалистов, после разгула стихии весь гумусовый слой почвы смыт дождем. На восстановление этих почв уйдёт примерно около 3-х лет.

Отмечается, что по итогам выезда министр поручил создать межведомственную комиссию, составить акты, чтобы оценить ущерб, нанесенный хозяйствам.