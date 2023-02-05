Фермером из Ингушетии закладывается фруктовый сад на площади 90 га

«По программе Минсельхоза «Развитие садоводства», на территории КФХ «Хашагульгов» в сельском поселении Яндаре Назрановского района завершается первый этап закладки сада на площади 50 га», — сказал министр.

По его словам, будут посажены деревья груши зимнего сорта «киргиз» на площади 30 га и яблоневые деревья сорта «флорина» на 20 га. Саженцы приобретены в садовых питомниках КБР.

В 2024 году в КФХ намерены заложить еще около 40 га садов, 15 из которых будет отведено под грушевые деревья.

Руководитель субъекта заметил, что уже посещал крестьянско-фермерское хозяйство, общался с Хашагульговым, и такие люди не могут не вызывать восхищения.

«Рад, что предприятие растет и расширяет свою деятельность. Задача властей, особенно министерства сельского хозяйства, — всячески помогать таким амбициозным сельхозтоваропроизводителям, обеспечивающим продовольственную безопасность региона. Особенно в такое сложное время, как сейчас», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

Гагиев рассказал, что в 2024 году в хозяйстве планируют собрать около 5 тонн яблок и груш с га, а в 2025 году — 15 тонн. На четвертый год уже ожидается урожайность в 35-40 тонн с гектара.

Реализовывать продукцию фермер планирует в республике и соседних регионах. Для хранения продукции он намерен построить хранилище на 4 тыс. тонн.