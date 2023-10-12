Фестиваль интеллектуальных игр «Горы от ума» пройдет в Ингушетии

Мероприятие проводиться для развития культуры интеллектуальных игр среди молодежи, у которой есть возможность продемонстрировать свои знания и умение образно и логически мыслить, поскольку «Основная дисциплина», «Своя игра» и «Брейн-ринг» требуют стратегического мышления и быстрой реакции.

Отмечается, участники из 12 субъектов России смогут сразиться с опытными игроками. Также на фестивале проведут научное шоу, которое будет максимально разнообразным и интересным, чтобы у участников остались незабываемые эмоции.

«Подобное мероприятие способствует развитию интеллектуальной культуры в регионе, а также способствует укреплению дружеских связей и взаимодействию между участниками. Фестиваль обещает быть увлекательным и познавательным для всех любителей интеллектуальных игр», — отметил руководитель проекта Заурбек Ведзижев.

Генеральным спонсором фестиваля выступил ТНВ «Финансовый дом Тасним».