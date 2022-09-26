Фейков о частичной мобилизации больше, чем правды – Дмитрий Песков

«Никаких решений на настоящий момент не принималось на этот счет», - сказал Песков, говоря о возможности военного положения на некоторых территориях, отмечает ТАСС.

Комментируя публикацию в Сети «списков» автомобилей, которые якобы могут изыматься во время мобилизации, пресс-секретарь Президента России призвал крайне аккуратно относиться к подобной информации.

«Надо очень, очень аккуратно относиться ко всем спискам, ко всем сливам, скажем так. И противники наши, враги наши работают, вбрасывают это. И наши домашние «истерики» это делают. Поэтому здесь нужно очень, очень аккуратно относиться. Фейков больше, чем правды», - предупредил Песков.