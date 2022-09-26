Актуально

Фейков о частичной мобилизации больше, чем правды – Дмитрий Песков

0

Никаких решений о закрытии границ и введении военного положения в отдельных регионах России не принималось. Об этом журналистам сообщил в понедельник пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков.

«Никаких решений на настоящий момент не принималось на этот счет», - сказал Песков, говоря о возможности военного положения на некоторых территориях, отмечает ТАСС.

Комментируя публикацию в Сети «списков» автомобилей, которые якобы могут изыматься во время мобилизации, пресс-секретарь Президента России призвал крайне аккуратно относиться к подобной информации.

«Надо очень, очень аккуратно относиться ко всем спискам, ко всем сливам, скажем так. И противники наши, враги наши работают, вбрасывают это. И наши домашние «истерики» это делают. Поэтому здесь нужно очень, очень аккуратно относиться. Фейков больше, чем правды», - предупредил Песков.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Гибель двух человек в результате пожара расследуют в Ингушетии
Глава МВД Ингушетии посетил Северо-Кавказский институт повышения квалификации в Нальчике
Сборная Ингушетии заняла второе место по мини-футболу на Фестивале культуры и спорта народов Юга России
Ингушский боксер-профессионал из Иркутска Курейш Сагов стал чемпионом Hardcore Boxing
В Ингушетии подвели итоги республиканского турнира по вольной борьбе среди юношей
Мэрия столицы Ингушетии приобрела специализированную технику для уборки мусора
Правоохранителями Ингушетии установлен подозреваемый в мошенничестве житель Кисловодска
В аппарате УПЧ Ингушетии открыта горячая линия по вопросам частичной мобилизации
В Назрановском районе Ингушетии обсудили вопросы призыва в рамках частичной мобилизации
Дополнительно около 4 млн рублей выделено Ингушетии на модернизацию первичного звена здравоохранения
Глава Ингушетии выразил соболезнования родным и близким погибших в школе Ижевска

Главное

Яндекс.Метрика

 