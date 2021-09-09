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«Фейковая деятельность» западных стран не окажет серьезного влияния на выборы в России — глава ОП Ингушетии

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Ибрагим Картоев

«Фейковая деятельность» в преддверии политических событий в России; формы, стандарты и схемы распространения подобной «информации» западными странами, которые не слишком скрываются, российской общественности в целом известны. Они не окажут серьезного влияния на сентябрьские выборы.

Об этом заявил председатель Общественной палаты Ингушетии Ибрагим Картоев, комментируя доклад фонда исследования проблем демократии, представленный на площадке ТАСС 7 сентября председателем координационного совета ОП России по общественному контролю за голосованием Максимом Григорьевым.

«Основной акцент в докладе ФИПД сделан на разоблачение мифов иностранных агентов и зарубежных стран о выборах в России. Главная задача таких вбросов попытка оказания влияния на представления наших и зарубежных граждан о выборах, создать атмосферу недоверия к избирательному процессу и к его итогам», — отметил Картоев.

Он считает, что «в целом такого рода информационные атаки преследуют глобальные цели. Это — дискредитация законодательного органа государственной власти России, что напрямую связано с признанием легитимности и авторитета российского государства на внешней и внутренней политической арене».

«На мой взгляд такого рода «дискредитирующие» материалы не оказывают какого-либо серьезного влияния на мнения граждан страны и, в частности, жителей Ингушетии о выборах в нашей стране», — подчеркнул Картоев.

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