«Фейковая деятельность» западных стран не окажет серьезного влияния на выборы в России — глава ОП Ингушетии
«Фейковая деятельность» в преддверии политических событий в России; формы, стандарты и схемы распространения подобной «информации» западными странами, которые не слишком скрываются, российской общественности в целом известны. Они не окажут серьезного влияния на сентябрьские выборы.
Об этом заявил председатель Общественной палаты Ингушетии Ибрагим Картоев, комментируя доклад фонда исследования проблем демократии, представленный на площадке ТАСС 7 сентября председателем координационного совета ОП России по общественному контролю за голосованием Максимом Григорьевым.
«Основной акцент в докладе ФИПД сделан на разоблачение мифов иностранных агентов и зарубежных стран о выборах в России. Главная задача таких вбросов попытка оказания влияния на представления наших и зарубежных граждан о выборах, создать атмосферу недоверия к избирательному процессу и к его итогам», — отметил Картоев.
Он считает, что «в целом такого рода информационные атаки преследуют глобальные цели. Это — дискредитация законодательного органа государственной власти России, что напрямую связано с признанием легитимности и авторитета российского государства на внешней и внутренней политической арене».
«На мой взгляд такого рода «дискредитирующие» материалы не оказывают какого-либо серьезного влияния на мнения граждан страны и, в частности, жителей Ингушетии о выборах в нашей стране», — подчеркнул Картоев.