Об этом заявил председатель Общественной палаты Ингушетии Ибрагим Картоев, комментируя доклад фонда исследования проблем демократии, представленный на площадке ТАСС 7 сентября председателем координационного совета ОП России по общественному контролю за голосованием Максимом Григорьевым.

«Основной акцент в докладе ФИПД сделан на разоблачение мифов иностранных агентов и зарубежных стран о выборах в России. Главная задача таких вбросов попытка оказания влияния на представления наших и зарубежных граждан о выборах, создать атмосферу недоверия к избирательному процессу и к его итогам», — отметил Картоев.

Он считает, что «в целом такого рода информационные атаки преследуют глобальные цели. Это — дискредитация законодательного органа государственной власти России, что напрямую связано с признанием легитимности и авторитета российского государства на внешней и внутренней политической арене».

«На мой взгляд такого рода «дискредитирующие» материалы не оказывают какого-либо серьезного влияния на мнения граждан страны и, в частности, жителей Ингушетии о выборах в нашей стране», — подчеркнул Картоев.