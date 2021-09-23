Филармония имени Ахмета Хамхоева приглашает на вечер романса

Лучшие произведения жанра под аккомпанемент фортепьяно, гитары и скрипки исполнят Любовь Барахоева, Индира Хачубарова, Белла Базоркина, Зара Базоркина, Лолита Хашагульгова, Магомед Балаев, Мекка Барахоева, Хава Евлоева. Также прозвучат инструментальные номера.

Обладатели «Пушкинской карты» могут приобрести билеты на официальном сайте филармонии, на «Яндекс-Афиша» или на портале «PRO Культура РФ».

Начало концерта — в 15:00.