Филармония Ингушетии принимает активное участие в проекте «Культура для школьников»
Государственная филармония Ингушетии имени Ахмета Хамхоева принимает активное участие во всероссийском проекте «Культура для школьников», сообщила пресс-служба творческого коллектива.
Очередной концерт артистов состоялся в пятой школе сельского поселения Экажево Назрановского района.
Яркая концертная программа, в которой приняли участие вокалисты Алихан Абадиев, Зухра Дударова, Зелимхан Барханоев, Джабраил Кантышев, Мовсар Аксагов и Абдула Балаев, была с восторгом принята зрителями. Дети и их учителя бурно аплодировали солистам и подпевали им, с удовольствием танцевали лезгинку.
«Артисты также не упустили возможности продемонстрировать свое отточенное танцевальное мастерство, чем вызвали бурю оваций зрительного зала», — рассказал газете «Ингушетия» собеседник.
Ведущей концерта, который прошел на одном дыхании и доставил эстетическое удовольствие школьникам, выступила Рита Мерешкова.