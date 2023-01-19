Филармония Ингушетии принимает активное участие в проекте «Культура для школьников»

Очередной концерт артистов состоялся в пятой школе сельского поселения Экажево Назрановского района.

Яркая концертная программа, в которой приняли участие вокалисты Алихан Абадиев, Зухра Дударова, Зелимхан Барханоев, Джабраил Кантышев, Мовсар Аксагов и Абдула Балаев, была с восторгом принята зрителями. Дети и их учителя бурно аплодировали солистам и подпевали им, с удовольствием танцевали лезгинку.

«Артисты также не упустили возможности продемонстрировать свое отточенное танцевальное мастерство, чем вызвали бурю оваций зрительного зала», — рассказал газете «Ингушетия» собеседник.

Ведущей концерта, который прошел на одном дыхании и доставил эстетическое удовольствие школьникам, выступила Рита Мерешкова.