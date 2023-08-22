Филиалу фонда «Защитники Отечества» в Ингушетии будут выделять микроавтобус и передвижной ФАП

Поручение было озвучено во время посещения филиала, вместе с побывавшей в республике председателем Государственного фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой.

«По заявке в гараже будет находиться определенный автомобиль, который при необходимости будет безвозмездно передаваться филиалу фонда. Это делается для того, чтобы сотрудники могли добраться в отдаленные села, горный район для оказания содействия маломобильным ветеранам, которые из-за полученных ранений не имеют возможности самостоятельно обратиться за необходимой помощью в фонд. Также есть ветераны, которым необходима определенная медицинская помощь. У нас есть возможность им помочь, поскольку в республике есть передвижной фельдшерско-акушерский пункт, в котором есть все необходимое оборудование. При необходимости Минздрав будет его выделять фонду», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

В филиале фонда также состоялась встреча с ветеранами и родными погибших в зоне СВО. Во время беседы большое внимание уделялось увековечению памяти защитников Отечества, патриотическому воспитанию молодежи и вопросам сохранения исторической правды.

Во время двусторонней встречи, которая состоялась в завершение рабочей поездки Анны Цивилевой, руководитель субъекта поблагодарил председателя Государственного фонда за оказанную помощь и содействие в открытии регионального филиала, который стал эффективным и важным инструментом для оказания помощи защитникам Отечества.

«Фонд берет на себя большой фронт работы по оперативному решению нужд участников СВО. Принцип «одного окна», который здесь задействован, освобождает людей от хождения по разным инстанциям, экономит их время и нервы. Сотрудники фонда отбирались тщательно, от них в первую очередь требуется неформальный подход к своей работе, живое участие в решении каждого вопроса или проблемы участников СВО и членов их семей. Глубоко благодарны Президенту России Владимиру Путину за инициативу создания фонда «Защитники Отечества», и также хочу поблагодарить вас, Анна Евгеньевна за ваше личное участие и внимание, которое вы оказываете ингушскому филиалу. Чувствуя такую поддержку с вашей стороны, есть уверенность, что сложностей в работе фонда не будет», — цитирует Махмуд-Али Калиматова его пресс-служба.

Отмечается, что в рамках рабочей поездки Анна Цивилева провела совещание с региональными филиалами в режиме ВКС.