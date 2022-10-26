Финал национального чемпионата «Абилимпикс» пройдет с 28 по 31 октября в Москве

Мероприятие проходит благодаря национальному проекту «Образование». В этом году национальный чемпионат «Абилимпикс» состоится под девизом «Вместе — сильнее».

«Этот девиз демонстрирует возможности инклюзивного общества. Вместе помогаем людям с инвалидностью преодолевать барьеры. Вместе работаем на усиление экономики нашего государства. Олимпиада возможностей показывает, что ее участники — настоящие профессионалы и мастера своего дела», — объяснил руководитель Национального центра «Абилимпикс» Алексей Васильчук.

Как сообщила «КП», конкурс организуется для трех категорий участников: школьники, студенты и специалисты. Всего в национальном чемпионате примут участие 1126 участников.

Отмечается, что соревнования пройдут по 29 компетенциям в очном формате. Конкурс по 11 компетенциям пройдет на дополнительных площадках. Так, Московский колледж бизнес-технологий примет соревнования в компетенциях «Предпринимательство», «Обработка текста», «Социальная работа», «Переводчик», «Вязание крючком», «Вязание спицами». Технологический колледж № 21 станет базой для компетенций «Резьба по дереву», «Ремонт и обслуживание автомобилей», «Сварочные технологии». Образовательный комплекс «Юго-Запад» примет компетенцию «Швея», а образовательный комплекс градостроительства «Столица» — компетенцию «Малярное дело».

В 2022 году национальный чемпионат «Абилимпикс» проходит в двух форматах. В сентябре состоялись соревнования в очно-дистанционной форме, в которых были определены чемпионы и призеры по 39 дополнительным компетенциям. В октябре станут известны имена остальных победителей в 40 основных компетенциях по восьми направлениям: информационные технологии, сфера услуг, питание, медицина, промышленность, декоративное искусство, творчество, экономика и финансы.

Вопросы профессионального самоопределения, занятости, трудоустройства участников станут темой в рамках деловой программы национального чемпионата. Участники смогут рассмотреть лучшие региональные практики по теме трудоустройства. Для людей с инвалидностью состоятся выступления в стиле TED от инклюзивных мотиваторов и лидеров мнений, а также послов чемпионата и победителей конкурсов предыдущих лет. Предусмотрена и молодежная часть. В этом году молодежные советы движения созданы во всех регионах страны. В рамках мероприятия также состоится Всероссийская конференция по инклюзивному образованию. При формировании мероприятий деловой программы учтены предложения организаций, входящих в состав координационного совета, членов рабочей группы и партнеров-работодателей.

Конкурсанты из Ингушетии в этом году участвуют в 7 компетенциях из 79: мастер по обработке цифровой информации, медицинский и социальный уход, учитель начальных классов, массажист, бисероплетение и обработка текста.

Напомним, в России конкурсы «Абилимпикс» проходят с 2015 года.