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Финансирование реализации нацпроектов в Ингушетии в 2021 году увеличилось на 36%

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Финансирование реализации нацпроектов в Ингушетии в 2021 году увеличилось на 36% по сравнению с прошлым годом, на эти цели из федерального бюджета в регион направлено более 11, 8 млрд рублей. Об этом сообщил полпред Президента России в СКФО Юрий Чайка на совещании о ходе реализации национальных проектов в Магасе.

«В текущем году в республике реализуется 41 региональный проект, по 27 из которых доведено финансирование в объеме более 11, 8 млрд рублей. 98% из них составляют средства федерального бюджета. По сравнению с предыдущим годом этот объем вырос на 36%», — сказал Чайка, отметив, что только в рамках нацпроекта «Образование» региону выделено более 7, 8 млрд рублей, сообщает ТАСС.

При этом полпред обратил внимание на недостаточное кассовое освоение средств — на 20 декабря остаток неизрасходованных бюджетных средств составлял 4,6 млрд рублей, в том числе 3,8 млрд рублей для строительства школ. Из 84 объектов, запланированных к сдаче в эксплуатацию в текущем году, в настоящее время введены в строй 55.

По словам Чайки, более 20 объектов образования по федеральным проектам «Современная школа», «Содействие занятости» и «Жилье» не будут введены в этом году, в том числе и по причине удорожания их строительства.

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