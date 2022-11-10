Футбол

ФК «Мангуст» из Ингушетии выиграла у кабардино-балкарского «Псыгансу»

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Команда из сельского поселения Плиево Назрановского района Ингушетии «Мангуст» одержала победу над кабардино-балкарским «Псыгансу» в рамках матча 1/8 финала Лиги чемпионов ЮФО-СКФО.
 

Как сообщил портал ingfootball, встреча прошла в Нальчике на стадионе «Солнечный город» и завершилась со счетом 2:1.

«Мангуст» стал четвертьфиналистом турнира, который на выезде минимально по счёту одолел «Псыгансу». Преимущество гостей было заметным на протяжении практически всего матча. Плиевцы вышли с твёрдым намерением пробиться в следующий этап соревнования и усилия гостей увенчались успехом во втором тайме. Вначале отличился Идрис Газдиев с пенальти, а затем голом отметился и Руслан Халухаев.

В заключительной пятнадцатиминутке хозяевам удалось отквитать один мяч и вернуть интригу в противостояние. Впрочем, спасти матч «Пыгансу» не удалось и «Мангуст» довел дело до победы.

В итоге, плиевцы на стадии четвертьфинала теперь сыграют с чемпионом Чечни — ФК «Нийсхо» из Алхан-Юрта. Встреча состоится уже в Назрани на стадионе «Футбольная арена» и пройдет в воскресенье, 13 ноября.

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