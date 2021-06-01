Флешмоб «Читаем про Ингушетию» набирает обороты
Флешмоб «Читаем про Ингушетию» вызвал большой интерес у воспитанников домов культуры республики, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества.
Мероприятие приурочено ко Дню республики, который отмечается 4 июня.
Дети признаются в любви родной Ингушетии на русском и ингушском языках. Все выступления воспитанников размещены на страницах «Инстаграм» культурно-досуговых учреждений, а также РДНТ.
Напомним, чтобы принять участие в акции, надо снять видео с чтением стихов либо прозы об Ингушетии и выложить на страницах в социальных сетях.