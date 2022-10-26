ФОК села Галашки Ингушетии подарили новые борцовские ковры

Подарок спортсменам и тренерам данного населенного пункта сделал и. о. министра спорта Ингушетии, президент Федерации спортивной борьбы РИ Руслан Белхороев, посетив вместе со своим заместителем Магомедом Евлоевым, начальником команды по греко-римской борьбе Мустафой Чаниевым ФОК в сельском поселении Галашки.

Отмечается, что борцовские ковры в этом спортивном учреждении не обновлялись уже более 20 лет, а те, что лежали в зале, находились в плачевном состоянии.

Руслан Белхороев отметил, что условия для развития спорта должны быть не только в крупных городах и районах, но и в малых поселениях. «Поэтому, я думаю, правильным было подарить ковры именно этому спортивному учреждению», — заявил Белхороев.