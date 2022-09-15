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Фольклорный ансамбль песни и танца «Магас» возглавил Ахмед Оздоев

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Коллективу Государственного фольклорного ансамбля песни и танца «Магас» представили нового и. о. директора Ахмеда Оздоева, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ансамбля.

Ахмед Хамидович поприветствовал всех сотрудников и артистов. Он обозначил приоритетные задачи, которые ставит перед коллективом. Среди них — поиск помещения, в котором ансамбль будет располагаться в комфортных условиях, а также сохранение статуса Государственного фольклорного ансамбля песни и танца.

Оздоев отметил, что эти основы заложены первым художественным руководителем ансамбля народным артистом Ингушетии Абукаром Шадыжевым и первым музыкальным руководителем заслуженной артисткой РФ, народной артисткой РИ Раей Евлоевой.

Выслушав сотрудников, новый директор обещал приложить все усилия для того, чтобы работа была плодотворной.

Напомним, Государственный фольклорный ансамбль песни и танца «Магас» уже не один год ведет работу по пропаганде и возрождению национального хореографического и песенного фольклорного жанра.

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