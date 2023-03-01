Конкурс

Фонд имени Наташи Едыкиной приглашает жителей Ингушетии к участию во всероссийских конкурсах по ПДД

0

Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной приглашает жителей Ингушетии принять участие в конкурсах по ПДД.

Сообщается, что с 25 февраля по 25 марта текущего года пройдет VI Всероссийский конкурс рисунков по ПДД с «Супермамой», посвященный Международному женскому дню; с 21 февраля по 25 марта — III Всероссийский конкурс чтецов стихов по ПДД «Азбука дорожной безопасности», направленный на профилактику ДТП с участием детей и приуроченный ко Всемирному дню театра.

В дополнение к этому, с 25 февраля по 25 марта состоится II Всероссийский конкурс театральных коллективов и агитбригад по ПДД «Всем знать положено — правила дорожные», также направленный на профилактику аварий с участием детей и приуроченный к театральному празднику.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Тренерский штаб Ингушетии по вольной борьбе обновился
Министр культуры Ингушетии посетила персональную выставку известного фотографа Заура Плиева
В Ингушетии прошёл открытый турнир по горнолыжному спорту и сноуборду
В Ингушетии назначили нового вице-президента Федерации спортивной борьбы региона
Включенный в список террористов сельский депутат лишился поста в Ингушетии
В селе Кантышево Ингушетии продолжается строительство нового здания для участковой больницы
Олимпийский совет Ингушетии провёл спортивное мероприятие «Весёлые старты»
Музей ИЗО Ингушетии запускает новый проект «Полдник с художником»
Единороссы Ингушетии проинспектировали ход строительства новой школы в Нестеровском
Представители Коммолодежи Ингушетии провели мероприятие по профилактике наркомании
В Ингушетии завели дело о продаже оружия и боеприпасов

Главное

Яндекс.Метрика

 