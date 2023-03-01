Фонд имени Наташи Едыкиной приглашает жителей Ингушетии к участию во всероссийских конкурсах по ПДД

Сообщается, что с 25 февраля по 25 марта текущего года пройдет VI Всероссийский конкурс рисунков по ПДД с «Супермамой», посвященный Международному женскому дню; с 21 февраля по 25 марта — III Всероссийский конкурс чтецов стихов по ПДД «Азбука дорожной безопасности», направленный на профилактику ДТП с участием детей и приуроченный ко Всемирному дню театра.

В дополнение к этому, с 25 февраля по 25 марта состоится II Всероссийский конкурс театральных коллективов и агитбригад по ПДД «Всем знать положено — правила дорожные», также направленный на профилактику аварий с участием детей и приуроченный к театральному празднику.