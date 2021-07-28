Фонд краеведческого музея Ингушетии пополнился новым экспонатом

Предмет старины представляет собой глиняное изделие. Композиция состоит из семи человеческих фигур, которые, взявшись за руки, образовали единый, сплоченный круг. На тыльной стороне композиции расположено 7 ингушских средневековых тамги (родовых ингушских знаков) что может свидетельствовать о братстве и сплоченности ингушских родов.

«На данный экспонат обратили внимание мои дети, которые и уговорили меня его приобрести. Я, в свою очередь, взяв его, заметил необычные и знакомые знаки на обратной стороне уникального предмета, которые я видел на ингушских родовых башенных комплексах. Недолго думая, я решил приобрести его и передать в фонд вашего музея, ведь это достояние всего ингушского народа», — рассказал Кодзоев.

Как отметили музейные работники, в случае подтверждения большой исторической ценности предмета он станет полноценным экспонатом с индивидуальным регистрационным номером и персональным местом в экспозиции зала археологии.