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Фонд краеведческого музея Ингушетии пополнился новым экспонатом

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Фонд Ингушского государственного музея краеведения имени Тугана Мальсагова пополнился новым экспонатом. Неоценимый вклад осуществил известный общественный и политический деятель, первый секретарь Ингушского республиканского отделения Коммунистической партии России Хамзат Кодзоев, сообщила пресс-служба учреждения.

Предмет старины представляет собой глиняное изделие. Композиция состоит из семи человеческих фигур, которые, взявшись за руки, образовали единый, сплоченный круг. На тыльной стороне композиции расположено 7 ингушских средневековых тамги (родовых ингушских знаков) что может свидетельствовать о братстве и сплоченности ингушских родов.

«На данный экспонат обратили внимание мои дети, которые и уговорили меня его приобрести. Я, в свою очередь, взяв его, заметил необычные и знакомые знаки на обратной стороне уникального предмета, которые я видел на ингушских родовых башенных комплексах. Недолго думая, я решил приобрести его и передать в фонд вашего музея, ведь это достояние всего ингушского народа», — рассказал Кодзоев.

Как отметили музейные работники, в случае подтверждения большой исторической ценности предмета он станет полноценным экспонатом с индивидуальным регистрационным номером и персональным местом в экспозиции зала археологии.

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