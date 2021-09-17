Фонд краеведческого музея Ингушетии пополнился новыми экспонатами

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В Ингушский государственный музей краеведения имени Тугана Мальсагова поступили новые экспонаты, сообщила пресс-служба учреждения.

Восемь артефактов с четкими формами, с рисунком большой хищной кошки и лошади с крыльями — элементы мужского поясного ремня. Все они, по первой оценке, изготовлены из серебра, на них имеются вставки из позолоты.

«Точную датировку мы не можем дать, примерно где-то тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый век. Украшения имеют выставочный вид, можно разглядеть орнамент без лупы. Большая удача, что они попали к нам в музей, а не ушли куда-то на сторону», — рассказала газете «Ингушетия» хранительница музея Зарета Местоева.

По ее словам, объявление о продаже драгоценностей выставили на сайте бесплатных объявлений. Продавец предлагал купить артефакты, найденные близ сельского поселения Нестеровское в Сунженском районе, за 35 тысяч рублей.

«Все артефакты уникальны. В наших экспозициях много элементов поясного мужского ремня, в основном с изображением трилистника. А вот с такими рисунками поясных накладок мы еще не сталкивались. Поэтому их историческая ценность для республики в разы выше», — отметила Местоева.

Новые экспонаты посетители краеведческого музея смогут увидеть примерно через три месяца — столько времени уходит на прием новых артефактов, их документальное оформление и внесение в единый реестр.

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