Фонд «Круг добра» может бесплатно вылечить ингушских детей с болезнями сердца

«Фонд теперь будет помогать детям с синдромом гипоплазии левых отделов сердца и при отхождении левой коронарной артерии от легочного ствола. Речь идет, прежде всего, об операциях, выполняемых российскими специалистами с использованием инновационных технологий», — рассказал газете «Ингушетия» представитель ЦУР республики.

По его словам, необходимо отметить, что новые виды кардиологической помощи предварительно внесены в перечень «Круга добра» сроком на год. Это важный шаг в развитии фонда, который теперь может помогать не только в решении социальных проблем, но и в медицинских вопросах.

Как отметила кардиолог Ачалукской участковой больница Фатима Нальгиева кардиологические операции для детей — это очень дорогостоящая процедура, которая не доступна многим семьям. Благодаря включению ее в перечень помощи фонда, многие дети, страдающие сердечными заболеваниями, смогут получить необходимую медицинскую помощь.

«Как врач-кардиолог, я знаю, насколько важно своевременное лечение детей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Часто решающим фактором является финансовая сторона, и многие семьи не могут позволить себе оплатить дорогостоящие операции. Расширение перечня помощи фонда «Круг добра» — это шаг в правильном направлении, который поможет многим детям получить необходимую медицинскую помощь», — сказала Нальгиева.

Кардиолог уверена, что сотрудничество между фондом и медицинским сообществом в этом вопросе очень важно и может принести огромную пользу.

«Мы, как эксперты кардиологи, должны поддерживать такие инициативы и с радостью готовы оказывать помощь фонду в нашей общей борьбе за здоровье детей», — подчернула врач-кардиолог.

Сегодня кардиологическая помощь детям оказывается в рамках программ высокотехнологичной медицинской помощи и ОМС, однако некоторые совершенно новые технологии в эти программы еще не входят и оплачиваются за счет внебюджетных средств. Обязательства по их финансированию взял на себя фонд «Круг добра», у которого сейчас 5 392 подопечных.

Обратиться в фонд можно через сайт: https://фондкругдобра. рф, по телефону горячей линии: 8 (800) 201-62-26, либо по электронной почте: office@kd-fund. ru.

Напомним, «Круг добра» — один из государственных внебюджетных фондов. Создан 5 января 2021 года указом Президента России для оказания помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями. Учредителем фонда является Минздрав страны.