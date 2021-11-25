Фонд музея изобразительных искусств Ингушетии пополнился новыми экспонатами

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Фонд Государственного музея изобразительных искусств Ингушетии пополнился новыми экспонатами, сообщили в пресс-службе учреждения.

Воспитанницы народного художника республики Мусы Мартазанова Айна Буружева и Бэла Мурзабекова передали в дар музею свои живописные работы «Утро в горах» и «На закате дня».

«В наше время благородное стремление дарить музею подарки находит отклик в сердцах многих людей. Как известно, фонды музеев зачастую пополняются именно за счет таких искренних и любящих свое дело мастеров. С момента открытия нашего музея художники часто радовали нас, пополняя наши фонды своими работами», — рассказал собеседник.

Коллектив музея выражает талантливым художницам Айне Буружевой и Бэле Мурзабековой свою искреннюю признательность и благодарность за личный вклад в пополнение музейных фондов. Их работы займут достойное место в экспозициях музея изобразительных искусств Ингушетии.

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