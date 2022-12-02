Благотворительность

Фонд «Мял» Ингушетии отремонтировал для ИРКБ 13 кресел-колясок

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Благотворительный фонд «Мял» отремонтировал для Ингушской республиканской клинической больницы имени Алаудина Ахушкова 13 инвалидных кресел-колясок.

Отмечается, что услуги были оказаны безвозмездно в рамках проекта «Мастерская по ремонту инвалидных колясок». Создание мастерской и организация ремонта инвалидных кресел-колясок стала возможной, благодаря победе благотворительной организации в конкурсе Президентских грантов.

По информации «Мял», мастерская работает с февраля 2022 года, и в настоящее время в ней отремонтировали более ста инвалидных колясок.

«К нам в организацию обращаются жители нашей республики и даже из других регионов России с просьбами помочь с ремонтом. И в таких случаях мы узнаем о причине поломки, и, если необходимо просто заменить какую-то деталь или колесо и если у нас есть возможность, мы стараемся помочь и отправляем эту запчасть им по почте», — отметила руководитель фонда Лейла Дзейтова.

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