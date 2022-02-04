Фонд Национальной библиотеки Ингушетии пополнился новым краеведческим изданием Хасана Балаева

По словам собеседника, издание увидело свет в Назрани в 2021 году под редакцией С. Мерешкова, оно в очень хорошем качестве и удобном для чтения формате.

«Любителям ингушской литературы известно имя члена Союза писателей Ингушетии Хасана Балаева. Его стихи вошли в ряд сборников, в том числе «Бехке доаца кхаьра» («Невинная среда»),

«Дом в котором живет книга». Одной из известных работ является выпущенный в 2014 году нашей библиотекой сборник стихов «Болата дог» («Стальное сердце»)», — отметил собеседник.

Хасан Ахметович Балаев является членом Союза писателей Ингушетии с 2015 года, он активно пропагандирует значимость родного языка в современном обществе, принимает участие в мероприятиях, посвященных популяризации ингушской литературы.