Фонд поддержки предпринимательства Ингушетии ищет специалиста по работе в области кредитования

Список требований к соискателю включает в себя следующее: высшее экономическое образование; опыт работы в банковской (финансовой) сфере от 1 года обязателен; грамотная речь, хорошие коммуникативные навыки; опытный пользователь ПК.

Специалиста ждет работа с представителями малого, среднего и крупного бизнеса: рассматривать заявки юридических лиц и ИП на кредитование.