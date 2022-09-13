Занятость населения

Фонд поддержки предпринимательства Ингушетии ищет специалиста по работе в области кредитования

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Некоммерческой микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства Республики Ингушетия» требуется специалист по работе с юридическими лицами в области кредитования.

Список требований к соискателю включает в себя следующее: высшее экономическое образование; опыт работы в банковской (финансовой) сфере от 1 года обязателен; грамотная речь, хорошие коммуникативные навыки; опытный пользователь ПК.

Специалиста ждет работа с представителями малого, среднего и крупного бизнеса: рассматривать заявки юридических лиц и ИП на кредитование.

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