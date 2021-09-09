Фонд «ПосетиКавказ» разработал концепцию развития туристских территорий Северного Кавказа

Документ содержит как общие рекомендации по соблюдению единого архитектурного дизайн-кода, общего стандарта навигации, оформлению фасадов, вывесок, праздничных декораций, так и универсальные решения для строительства новых объектов и зонирования пространства на маршрутах. Концепция согласована региональными органами власти Северного Кавказа и будет использоваться для благоустройства территорий, в том числе при реализации мер финансовой поддержки фонда.

Также в концепции содержатся примеры подробной визуализации таких популярных локаций Кавказа, как города Избербаш в Дагестане, башенного комплекса Эгикал и тропы вдоль реки Асса в Ингушетии, комплекса Верхняя Балкария и турбазы в тупике Чегемского ущелья (г. Тихтенген) в Кабардино-Балкарии, поляны Таулу и курорта Мара в Карачаево-Черкесии, Города мертвых в Северной Осетии, смотровой башни в Чеберлоевском каньоне и центра водных видов спорта на озере Казеной-Ам в Чеченской Республике.

Как сообщили газете «Ингушетия» в фонде, единый стандарт и модульные решения призваны ускорить создание в республиках Северного Кавказа комфортной туристической среды и приблизить отдых здесь к европейским стандартам. Они помогут относительно быстро и просто создавать туристские территории в соответствии с современными трендами архитектуры и дизайна, учитывая при этом культуру и традиции региона.

Концепция размещена в открытом доступе на сайте фонда. Воспользоваться рекомендациями могут все, кто планирует строительство туристических объектов в регионе.