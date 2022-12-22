Конкурс

Фонд Потанина приглашает представителей Ингушетии к участию в конкурсе на лучший проект в сфере спорта

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Стартовал конкурс по поддержке проектов в сфере социального спорта «Спорт для всех», организованный Фондом Владимира Потанина.

Заявки будут приниматься до 12 января текущего года включительно в электронном виде в личном кабинете на портале фонда (https://zayavka. fondpotanin. ru/ru/). Уже сейчас все желающие могут ознакомиться с формой и требованиями к заявке, а также завести личный кабинет на портале.

Как сообщили в Минспорта Ингушетии, подробная информация представлена в «Принципах и правилах» конкурса (https://fondpotanin. ru/upload/iblock/25c/f0fo7f5j3azvrtcqxb6ssxdw13gh5hr0.pdf).

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