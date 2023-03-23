Фонд «Сафмар» Гуцериева выделит более 1 млрд рублей на обустройство кладбищ в Ингушетии

«Обустройство кладбищ и постоянный уход за захоронениями наших предков — это ответственная работа и благородное дело для всех», — написал Калиматов.

По его словам, не всегда можно решить данную проблему только субботниками. Состояние подъездных дорог к местам захоронения и прилегающих территорий, отсутствие стоянок, требуют более серьезного подхода.

«Поэтому мы решили привести кладбища в порядок, а Микаил Гуцериев выразил готовность помочь нам с финансированием. Он планирует на эти цели направить более 1 млрд рублей», — отметил руководитель субъекта.

До конца 2023 года в республике будут реконструированы 25 мусульманских и 5 православных кладбищ. На 2024 год запланирован капитальный ремонт еще 39 мусульманских и 4 православных захоронений.

«Важно отметить, что благоустройство уже ведется активными темпами и одновременно проводятся сразу в нескольких населенных пунктах: Экажево, Пседахе, Аки-Юрте, Вежарий-Юрте, Вознесеновском, Троицком, Алхастах, Новом Реданте, Верхних, Средних и Нижних Ачалуках, во всех селах Джейрахского района, в городе Малгобеке, Сунже и во многих других населенных пунктах. И на каждом участке работают рабочие бригады из числа местных жителей», — подчеркнул Калиматов.

По информации пресс-службы Главы и правительства республики, план по восстановлению кладбищ основывается на ранее достигнутых договоренностях между Калиматовым и основателем промышленно-финансовой группы «Сафмар» Гуцериевым в ходе их встречи в Магасе.

В пресс-службе также напомнили, что в прошлом году по поручению Главы региона был проведен капремонт на Мемориальном кладбище «Г1оазота кашамаш» в Назрани, где похороны жертвы «осетино-ингушского конфликта» осени 1992 года. Средства были выделены из фонда Национального развития Ингушетии.