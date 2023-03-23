Благотворительность

Фонд «Сафмар» Гуцериева выделит более 1 млрд рублей на обустройство кладбищ в Ингушетии

0

Фонд «Сафмар» мецената Микаила Гуцериева выделит более 1 млрд рублей за два года на благоустройство мусульманских и православных кладбищ в Ингушетии. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

«Обустройство кладбищ и постоянный уход за захоронениями наших предков — это ответственная работа и благородное дело для всех», — написал Калиматов.

По его словам, не всегда можно решить данную проблему только субботниками. Состояние подъездных дорог к местам захоронения и прилегающих территорий, отсутствие стоянок, требуют более серьезного подхода.

«Поэтому мы решили привести кладбища в порядок, а Микаил Гуцериев выразил готовность помочь нам с финансированием. Он планирует на эти цели направить более 1 млрд рублей», — отметил руководитель субъекта.

До конца 2023 года в республике будут реконструированы 25 мусульманских и 5 православных кладбищ. На 2024 год запланирован капитальный ремонт еще 39 мусульманских и 4 православных захоронений.

«Важно отметить, что благоустройство уже ведется активными темпами и одновременно проводятся сразу в нескольких населенных пунктах: Экажево, Пседахе, Аки-Юрте, Вежарий-Юрте, Вознесеновском, Троицком, Алхастах, Новом Реданте, Верхних, Средних и Нижних Ачалуках, во всех селах Джейрахского района, в городе Малгобеке, Сунже и во многих других населенных пунктах. И на каждом участке работают рабочие бригады из числа местных жителей», — подчеркнул Калиматов.

По информации пресс-службы Главы и правительства республики, план по восстановлению кладбищ основывается на ранее достигнутых договоренностях между Калиматовым и основателем промышленно-финансовой группы «Сафмар» Гуцериевым в ходе их встречи в Магасе.

В пресс-службе также напомнили, что в прошлом году по поручению Главы региона был проведен капремонт на Мемориальном кладбище «Г1оазота кашамаш» в Назрани, где похороны жертвы «осетино-ингушского конфликта» осени 1992 года. Средства были выделены из фонда Национального развития Ингушетии.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Строительство школы и детского сада завершается в селе Верхние Ачалуки Ингушетии
Хореографический ансамбль «Сийг» из Ингушетии поборется за грант нацпроекта «Культура»
В Ингушетии найдены останки шестерых красноармейцев, погибших в ВОВ
В Ингушетии мошенник обманул двух автолюбителей на 55 тыс. рублей
Глава Ингушетии и представитель Сбербанка обсудили вопросы поддержки бизнеса
В Карабулаке установят две воркаут-площадки в рамках проекта «Поколение Спортмастер»
В Ингушетии проходят беседы со школьниками на антитеррористическую тему
В Ингушетии энергетики установят более 50 птицезащитных устройств в текущем году
В парламенте Ингушетии обсудили проблему загрязнения реки Камбилеевки
Музей ИЗО Ингушетии приглашает на выставку к 253-летию единения Ингушетии и России
В Ингушетии продолжается работа по призыву на военную службу по контракту

Главное

Яндекс.Метрика

 