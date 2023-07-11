Фонд «Сафмар» выделил средства на ремонт детского дома-интерната в Ингушетии

Отмечается, что здание находится в плачевном состоянии — прогнившие полы, протекающая крыша и устаревшее специальное оборудования для ухода за маленькими пациентами.

За особенными детьми нужен особый уход, осуществлять который в имеющихся бытовых условиях практически невозможно. Поэтому и персонал учреждения, и сами подопечные в недалеком 2019 году новость о том, что им построят современный корпус восприняли с огромной радостью. Они вместе ждали и следили за стройкой, но обжить свои новые пенаты так и не удалось. Объект действительно возвели, но с множеством нарушений, в старом корпусе тогда же якобы провели капремонт, правда по результатам многочисленных проверок, оба здания признали небезопасными для детей.

После недавней встречи Главы республики Махмуд-Али Калиматова и основателя фонда «Сафмар» Микаила Гуцериева, меценат лично посетил дом-интернат и распорядился о немедленном выделении средств для учреждения. Здесь уже определен фронт работ. За короткое время проведен косметический ремонт, специалисты также установили перегородки в санузлах и пандусы, меняют системы водоснабжения и канализации.

Благотворительный фонд профинансировал не только ремонт корпусов и территории интерната, но и модернизацию водонапорной башни и водопровода. Внутренний двор учреждения и прилегающую к нему площадку заасфальтируют, в зданиях появится все необходимое оборудование и мебель. Работы завершат к концу текущего месяца.