Благотворительность

Фонд «Сафмар» закупил литературу для школьников Ингушетии почти на 174 млн руб.

0

Власти республики в этом года за счет внебюджетных источников приобрели книги для учащихся общеобразовательных учреждений, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона.

«Благотворительный фонд Микаила Гуцериева «Сафмар» закупил необходимую учебную литературу для учащихся региона на сумму более 173, 8 млн рублей», — сказал собеседник издания.

По его словам, для своевременной организации работы по приемке образовательных организаций создана межведомственная комиссия.

В этом году 86 государственных детских садов и 149 школ готовятся к приему более 87 тыс. школьников, из них свыше 9 тыс. 750 — первоклассники. Половина из них будет работать в одну смену, в две смены — 74.

В этом году власти региона продолжают реализацию мероприятия «Модернизация школьных систем образования» ФЦП «Развитие образования». Так, проводится капремонт в 16 школах, который планируется завершить к концу недели. Полностью обновляется школьная инфраструктура, оснащаются классы оборудованием для занятий предметами естественнонаучного, математического, гуманитарного и социально—экономического блоков, технологией.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
За неделю сотрудники МЧС по Ингушетии более 30 раз привлекались к тушению пожаров
В Ингушетии ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом проведут ряд мероприятий
Автопарк лесничества Ингушетии пополнился новыми внедорожниками
Глава Ингушетии поздравил жителей региона с Днем российского флага
Одному из участников межтейпового конфликта в горной Ингушетии грозит срок за нападение на полицейского
В Ингушетии проходит Вахта памяти «Терский рубеж»
В краеведческом музее Ингушетии проходят мероприятия ко Дню флага России
Вопрос строительства мусоросортировочного комплекса актуален — Глава Ингушетии
Делегация Ингушетии примет участие в открытии Мемориального комплекса «Курская битва»
Ингушетии компенсируют затраты на закупку оборудования для промобъектов
Ингушетия в аутсайдерах рейтинга регионов по высоким зарплатам

Главное

Яндекс.Метрика

 