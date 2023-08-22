Фонд «Сафмар» закупил литературу для школьников Ингушетии почти на 174 млн руб.

«Благотворительный фонд Микаила Гуцериева «Сафмар» закупил необходимую учебную литературу для учащихся региона на сумму более 173, 8 млн рублей», — сказал собеседник издания.

По его словам, для своевременной организации работы по приемке образовательных организаций создана межведомственная комиссия.

В этом году 86 государственных детских садов и 149 школ готовятся к приему более 87 тыс. школьников, из них свыше 9 тыс. 750 — первоклассники. Половина из них будет работать в одну смену, в две смены — 74.

В этом году власти региона продолжают реализацию мероприятия «Модернизация школьных систем образования» ФЦП «Развитие образования». Так, проводится капремонт в 16 школах, который планируется завершить к концу недели. Полностью обновляется школьная инфраструктура, оснащаются классы оборудованием для занятий предметами естественнонаучного, математического, гуманитарного и социально—экономического блоков, технологией.