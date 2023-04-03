Фонд «Страна» предлагает Ингушетии «Мотивирующие цифровые уроки»

Так, ко Дню Победы можно провести сразу 5 цифровых уроков, которые были протестированы в 87 регионах России. Об этом сообщила пресс-служба фонда.

В частности, рекомендуется провести патриотический цифровой урок семейной истории «Письма деду» цифровой урок о культуре и истории страны «Защитники искусства», урок о служении своему делу и высоких нравственных идеалах «Художник. Заметки на холсте», а также уроки «Герои есть» и «Герои народов», которые рассказывают о теме героизма в целом и способствуют мотивации ребят на воспитание в себе сильных качеств.

С мотивирующими цифровыми уроками уже работают более 80 тыс. педагогов в России, а также в Республике Беларусь. Отмечается, что технология хорошо зарекомендовала себя. Все педагоги, за единичными исключениями, подчёркивают, что уроки нравятся молодежи. Многие молодые люди меняются в лучшую сторону, задумываются о своем будущем, строят планы, получают мотивацию учиться. Кроме того, воспитательный эффект подтверждают масштабные исследования. Используемые фильмы проходят экспертизу Института изучения детства, семьи и воспитания РАО Минпросвещения РФ.

Все уроки предоставляются учебным заведениям бесплатно, необходимо лишь заполнить анкету на сайте «цифровой-урок. рф».