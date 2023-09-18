Фондом «Сафмар» закуплена спецтехника для коммунальщиков Карабулака Ингушетии

Новые мусоровозы марки «МАЗ», подаренные городу, станут хорошим подспорьем для вывоза отходов. По словам мэра Ахмеда Дидигова, город очень давно нуждался в обновленной технике.

Градоначальник отметил, что новые многофункциональные автомобили поможет в уборке не только грязи и пыли, но и в поливе дорог, и расчистке дорог, после снегопада.

Работники ЖКХ с многолетним трудовым стажем благодарят за такой щедрый подарок. Раньше им приходилось управлять устаревшей техникой и ремонтировать ее, теперь выполнять свои обязанности станет на порядок легче и быстрее.

В пресс-службе фонда «Сафмар» напомнили, что благотворительная организация оказывает помощь региону в различных отраслях. Благодаря поддержке Микаила Гуцериева в Ингушетии благоустраивают кладбища, для школ закупают новые учебники, проводится капремонт социально значимых учреждений, восстанавливаются башни в горной части республики.