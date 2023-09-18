Фондом «Сафмар» закуплена спецтехника для коммунальщиков Карабулака Ингушетии
Фондом мецената Микаила Гуцериева «Сафмар» закуплена спецтехника для коммунальщиков Карабулака Ингушетии.
Новые мусоровозы марки «МАЗ», подаренные городу, станут хорошим подспорьем для вывоза отходов. По словам мэра Ахмеда Дидигова, город очень давно нуждался в обновленной технике.
Градоначальник отметил, что новые многофункциональные автомобили поможет в уборке не только грязи и пыли, но и в поливе дорог, и расчистке дорог, после снегопада.
Работники ЖКХ с многолетним трудовым стажем благодарят за такой щедрый подарок. Раньше им приходилось управлять устаревшей техникой и ремонтировать ее, теперь выполнять свои обязанности станет на порядок легче и быстрее.
В пресс-службе фонда «Сафмар» напомнили, что благотворительная организация оказывает помощь региону в различных отраслях. Благодаря поддержке Микаила Гуцериева в Ингушетии благоустраивают кладбища, для школ закупают новые учебники, проводится капремонт социально значимых учреждений, восстанавливаются башни в горной части республики.