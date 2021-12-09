Фонды Государственного музея изобразительных искусств Ингушетии пополнились новыми экспонатами

Молодая талантливая художница Марина Хачубарова преподнести в дар музею две живописные работы из своей коллекции, и теперь картины «1992» и «ГIоазот кашмаш» станут частью тематических экспозиций.

«Несмотря на свою молодость, Марина Хачубарова успела постигнуть многие увлечения, начиная от карате и заканчивая парашютным спортом. Не осталась в стороне и научная жизнь — в копилке достижений у Марины Хасиевны многочисленные награды и грамоты за плодотворную работу в сфере образования, спорта и культуры. Между всеми своими увлечениями она особо выделяет изобразительное искусство, в котором находит особые нотки душевного спокойствия», — рассказал газете «Ингушетия» собеседник.

Он отметил, что коллектив музея выражает Марине Хачубаровой свою искреннюю признательность и благодарность за личный вклад в пополнение музейных фондов.