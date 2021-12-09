Фонды Государственного музея изобразительных искусств Ингушетии пополнились новыми экспонатами

0

Фонды Государственного музея изобразительных искусств Ингушетии пополнились новыми экспонатами, сообщили в пресс-службе учреждения.

Молодая талантливая художница Марина Хачубарова преподнести в дар музею две живописные работы из своей коллекции, и теперь картины «1992» и «ГIоазот кашмаш» станут частью тематических экспозиций.

«Несмотря на свою молодость, Марина Хачубарова успела постигнуть многие увлечения, начиная от карате и заканчивая парашютным спортом. Не осталась в стороне и научная жизнь — в копилке достижений у Марины Хасиевны многочисленные награды и грамоты за плодотворную работу в сфере образования, спорта и культуры. Между всеми своими увлечениями она особо выделяет изобразительное искусство, в котором находит особые нотки душевного спокойствия», — рассказал газете «Ингушетия» собеседник.

Он отметил, что коллектив музея выражает Марине Хачубаровой свою искреннюю признательность и благодарность за личный вклад в пополнение музейных фондов.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Глава Ингушетии провел прием граждан в общественной приемной партии «Единая Россия»
Министр культуры Ингушетии поздравил художников республики с профессиональным праздником
Министр внутренних дел по Ингушетии награжден медалью «За доблесть в службе»
Знаменитый путешественник Константин Мержоев планирует провести в Ингушетии школу инструкторов
Вопрос догазификации находится на личном контроле Главы Ингушетии
По требованию районной прокуратуры Ингушетии заблокированы 10 сайтов по продаже фальшивых дипломов
Дед Мороз из Великого Устюга пробудет в Ингушетии более трех часов
Два суда в Ингушетии справили новоселье
Путин присвоил воинское звание генерал-полковника замглавы Минобороны России Юнус-Беку Евкурову
В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии прошла акция «В музей всей семьей»
Подрядчика в Ингушетии привлекли к ответственности за отсутствие душевых и некачественное питание для рабочих

Главное

Яндекс.Метрика

 