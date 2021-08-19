Фонды краеведческого музея Ингушетии пополнились новыми экспонатами

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Фонды Ингушского государственного музея краеведения имени Тугана Мальсагова пополнились ценными экспонатами, сообщила пресс-служба учреждения.

Полномочный представитель Ингушетии в Тверской области Бекхан Ведзижев передал музею картину художника Всеволода Иванова «Державный князь Михаил Тверской» и две книги об этом князе.

Экспонаты дополнят действующую на сегодняшний день выставку в краеведческом музее о великом русском князе Михаиле Тверском.

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