Фонды краеведческого музея Ингушетии пополнились новыми экспонатами
Фонды Ингушского государственного музея краеведения имени Тугана Мальсагова пополнились ценными экспонатами, сообщила пресс-служба учреждения.
Полномочный представитель Ингушетии в Тверской области Бекхан Ведзижев передал музею картину художника Всеволода Иванова «Державный князь Михаил Тверской» и две книги об этом князе.
Экспонаты дополнят действующую на сегодняшний день выставку в краеведческом музее о великом русском князе Михаиле Тверском.