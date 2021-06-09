Форекс-торговля: ключевые параметры

«Форекс» — это международный валютный рынок, который является наиболее активным в мире. Основными участниками выступают крупные банки, инвестиционные фонды, крупные компании, а также отдельные инвесторы с большим капиталом денег. Доступ к рынку не предоставляется физическим лицам, поэтому для этого необходимо обратиться в специально организованные компании. Это брокеры. Именно через них можно совершать сделки на рынке.

Стоит обратить внимание на то, что через брокеров не предоставляется возможность приобретать валюту. Это можно сделать в банках. Свои услуги по выходу на международный рынок предоставляет много организаций-брокеров. Все они отличаются между собой основными условиями в работе, наличием инструментов торговли и по другим показателям. Именно поэтому важно выбирать такого финансового брокера, который поможет вам осуществлять все необходимые манипуляции на рынке.

Торговля на «Форексе» заключается в следующем: человек должен на основе предоставленных графиков оценить ситуацию, определить, какая ситуация будет с ценой валюты дальше — она будет расти или падать. Перед открытием сделки необходимо выбрать валютную пару, то есть две валюты, одна из которой будет базовой, а вторая — котируемой. Актуальные котировки возьмите отсюда, где вы сможете проанализировать доступные инструменты. Если выставленный прогноз правильный, то человек зарабатывает деньги, если неправильный — проигрывает.

Из-за того, что никто не знает точного движения курса валют, риски на данном рынке достаточно высокие. Измениться текущая ситуация может достаточно быстро на основании множества факторов. В частности, это касается политических или экономических ситуаций и новостей, поведения крупных организаций, банков, фондов. За этим можно следить на новостных площадках.

Чтобы не получать сильных убытков, необходимо:

● изучить работу валютного рынка;

● понять основы технического и фундаментального анализа;

● проанализировать особенности финансовых инструментов;

● просмотреть разнообразные статьи и книги в сфере торговли на биржах;

● составить торговую стратегию, на основе которой можно будет проводить все сделки на рынке.

Торговля на рынке «Форекс» может принести хорошую прибыль, но важно понимать, что для этого нужны опыт, знания и много практики. Во время обучения стоит оттачивать полученные навыки на демонстрационном счете, а после получения уверенности в своих силах переходить на небольшие реальные деньги. Всегда изучайте новую информацию, ищите другие методы торговли, которые будут более приемлемыми непосредственно для вас. Тогда в скором времени вы обязательно сможете добиться успеха.