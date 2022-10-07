Форелевое хозяйство для туристов запустят в горах Ингушетии к 2026 году

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В рамках работы по привлечению туристов в регион власти решили реализовать в горном районе с уникальными памятниками истории и культуры проект строительства товарно-форелевого хозяйства «Обанхи», сообщили газете «Ингушетия» в Минэкономразвития региона.

«Проект предполагает создание предприятия по организации проточного товарного форелеводства в горном Джейрахском районе на 2 тыс. тонн в год радужной форели и 200-300 тонн в год осетрины (осетра и стерляди)», — рассказал собеседник издания.

По его информации, обозначенные планы будут реализованы за счет собственных средств местного инвестора ООО «Обанхи».
Инициатор создания товарно-форелевого хозяйства стоимостью 100 млн руб. имеет опыт реализации аналогичных проектов на территории РФ.

Сроки реализации — 2022-2025 годы. На предприятие планируется трудоустроить полсотни безработных граждан из числа жителей высокогорных сел. Региональные власти подписали с предпринимателем контракт о реализации инвестпроекта, который рассчитан как на местных жителей, так и туристов из регионов России, посещающих средневековые башенные комплексы в горах Ингушетии.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что Минэкономразвития заключило соглашение с местным инвестором о реализации проекта строительства прудов по выращиванию товарного карпа мощностью 24 тонны рыбной продукции в год со складом кормов для рыбы в предгорном селе Нестеровское. Сроки его реализации — 2022-2023 гг.

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