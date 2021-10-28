«Если кто-то не имеет возможности сходить в переписной пункт, или его не бывает дома, чтобы дождаться переписчика, он может сделать это на портале Госуслуг. Это займет не более 15-20 минут. Особенно этот формат актуален в условиях действующих антиковидных ограничениях, удобен для пожилых людей», — отметил Калиматов в своем обращении, опубликованном на сайте руководителя субъекта.

Пройти перепись в режиме онлайн доступно из любой точки мира, где есть интернет. Можно сделать это в любое время — ночью, утром или днем, можно сохранять заполненные результаты, делать паузу, на экране отражается процесс заполнения анкеты; это полностью безопасно. Заполнить данные можно на себя и всех членов домохозяйства. После окончания опроса формируется QR-код, подтверждающий участие в переписи, который нужно будет показать переписчику. Также на каждого члена домохозяйства формируется цифровой код,

Как ранее сообщала газета «Ингушетия», к 27 октября в республике переписано 197, 5 тыс. человек или 40% от всего населения региона.

Согласно данным Росстата по СКФО, на портале «Госуслуги» из общего количества переписавшихся приняли участие 15,5 тыс. человек. В минувший понедельник численность составляла всего 5 тыс. человек.

Напомним, что Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября. Возможность самостоятельного заполнения жителями анкеты на Едином портале государственных услуг предоставляется до 8 ноября. Сделать это получится как на стационарном компьютере, так и в мобильном приложении на телефоне.