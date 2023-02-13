Родной язык

Форум по проблемам развития родного языка соберет экспертов и волонтеров в Ингушетии

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В Назрани 20-21 февраля пройдёт первый региональный форум "Ганз", приуроченный к декаде ингушского языка с участием депутатов, работников образования, культурно-просветительских центров, IT-специалистов, сообщила газете «Ингушетия» организатор мероприятия Макка Наурузова

«Первый региональный форум пройдет на базе колледжа сервиса и быта. В учреждении в ходе мероприятия будут открыты различные площадки: «Фольклор», «IT и ингушский язык», «Мультимедиа на ингушском языке», - сказала Наурузова.

По её словам, на форуме заработают детская, писательская и вокальная мастерские, выставка творческих организаций и библиотек.

Особое внимание на мероприятии, посвященном декаде ингушского языка и литературы, будет уделено реализации новых программ с использованием инновационных методик популяризации. В продвижении родного языка, повышении интереса к национальной культуре посредством интернета работникам образования и энтузиастам будут помогать лучшие IT-специалисты региона.

В форуме примут участие волонтеры, эксперты, депутаты Народного собрания, представители министерств, культурно-просветительских центров, писатели и библиотекари.

Декада ингушского языка и литературы в республике пройдет с 16 по 25 февраля. Во всех школах региона намечены творческие встречи учащихся с писателями, круглые столы, открытые уроки, научные семинары, конкурсы, посвященные проблемам изучения и развития родного языка и литературы. А в учреждениях культуры организуют книжно-иллюстративные выставки произведений на ингушском языке.

Мероприятия, призванные помочь детям и молодежи совершенствовать умения и навыки грамотного и свободного владения устной и письменной речью, проводятся по указу Главы республики.

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