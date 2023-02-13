Форум по проблемам развития родного языка соберет экспертов и волонтеров в Ингушетии

«Первый региональный форум пройдет на базе колледжа сервиса и быта. В учреждении в ходе мероприятия будут открыты различные площадки: «Фольклор», «IT и ингушский язык», «Мультимедиа на ингушском языке», - сказала Наурузова.

По её словам, на форуме заработают детская, писательская и вокальная мастерские, выставка творческих организаций и библиотек.

Особое внимание на мероприятии, посвященном декаде ингушского языка и литературы, будет уделено реализации новых программ с использованием инновационных методик популяризации. В продвижении родного языка, повышении интереса к национальной культуре посредством интернета работникам образования и энтузиастам будут помогать лучшие IT-специалисты региона.

В форуме примут участие волонтеры, эксперты, депутаты Народного собрания, представители министерств, культурно-просветительских центров, писатели и библиотекари.

Декада ингушского языка и литературы в республике пройдет с 16 по 25 февраля. Во всех школах региона намечены творческие встречи учащихся с писателями, круглые столы, открытые уроки, научные семинары, конкурсы, посвященные проблемам изучения и развития родного языка и литературы. А в учреждениях культуры организуют книжно-иллюстративные выставки произведений на ингушском языке.

Мероприятия, призванные помочь детям и молодежи совершенствовать умения и навыки грамотного и свободного владения устной и письменной речью, проводятся по указу Главы республики.