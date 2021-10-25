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Фотограф Тимур Агиров подарил ингушскому музею ИЗО путеводитель своего авторства

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Известный фотограф, блогер и путешественник Тимур Агиров передал в дар Государственному музею изобразительных искусств Ингушетии свою книгу «Путеводитель по горной Ингушетии и предгорьям», сообщила пресс-служба учреждения.

«Автор путеводителя посетил выставку своего коллеги Аюпа Цуроева «Видеть мир сердцем», которая проходит сейчас в нашем музее. Осмотрев экспонаты, Тимур Агиров подарил нам свою книгу «Путеводитель по горной Ингушетии и предгорьям». В этом издании Тимур Александрович рассказывает о более чем 200 достопримечательностях горной Ингушетии, описывает все доступные к посещению башенные комплексы, уникальные мавзолеи, старинные храмы и святилища. Что особо приятно для нас — в книге есть и страничка о нашем музее, как об одной из главных достопримечательностей Ингушетии», — рассказали в пресс-службе.

По словам собеседника, это не первое посещение музея известным фотографом. Агиров не раз фотографировал залы и экспонаты музея для публикаций в электронных и печатных СМИ.

Сотрудники музея в ответ вручили гостю книгу «Изобразительное искусство Ингушетии».

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