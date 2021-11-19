Фотовернисаж «Звездная дорога гор» стал частью выставки Ингушетии в Совете Федерации

19 ноября мероприятие посетили спикер палаты регионов Валентина Матвиенко, Глава республики Магомед-Али Калиматов и представители региональной власти.

Во время осмотра выставки обсуждались перспективы развития региона. В частности, Матвиенко отметила, что важно создать условия для раскрытия потенциала республики, сделать все для повышения качества жизни людей, а также пообещала поддержку в решении этих вопросов.

Калиматов в свою очередь проинформировал о социально-экономической ситуации в регионе и поблагодарил Совет Федерации за возможность представить Ингушетию на федеральной площадке.

Выставка, представленная в палате регионов, рассказывает о достижениях региона в различных сферах: экономике, промышленности, агропромышленном комплексе, здравоохранении, культуре, туризме и спорте. Кроме того, там представлены картины художников Ингушетии и национальные костюмы современных дизайнеров региона.

С красотами горной части республики и ее уникальными памятниками архитектуры посетители могут ознакомиться с помощью фотовыставки Евгения Шивцова «Звездная дорога гор», где по-новому представлены известные всему миру памятники ингушского зодчества, отмечает «Парламентская газета».