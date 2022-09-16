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Фургон с мясом неизвестного происхождения задержали в Ингушетии

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В республике задержана машина с тушами мяса без документов, сообщили газете «Ингушетия» в ветеринарном управлении региона.

«Заместитель начальника ветеринарного управления Ингушетии выехал на место задержания фургона с тушами мяса крупного рогатого скота неизвестного происхождения, предположительно, из Дагестана», — сказал представитель ведомства.

По данным собеседника издания, специалисты установили, что мясо завезли в республику без ветеринарных сопроводительных документов.

После проверки сотрудники ГОВД наложили на владельца административное взыскание за ввоз на территорию республики мяса без ветеринарных сопроводительных документов. Груз в сопровождении полиции отправили за пределы Ингушетии.

Ранее в соцсетях распространилось видео о задержании активистами из числа местных жителей грузовой «Газели» с тухлым мясом и просроченными субпродуктами. Жители заявили, что груз могут распределить по организациям республики, что чревато тяжелыми последствиями и отравлением.

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