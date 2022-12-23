Футболисты из клуба «Чемпион» заняли второе место на турнире «Матч дружбы»
Футбольный клуб «Чемпион» села Яндаре Ингушетии под руководством Ахмеда Падиева занял второе место на турнире «Матч дружбы» среди детских команд.
Как сообщили в администрации Назрановского района, соревнования прошли в сельском поселении Яндаре на базе центра одаренных детей «Олимп».
Юные футболисты показали зрелую игру и удостоились серебряных медалей на конкурентном турнире, в котором приняли участие 12 команд.
Администрация спортивной школы «Чемпион» поздравила юных мастеров кожаного мяча и их тренера Ахмеда Падиева.