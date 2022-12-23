Турнир

Футболисты из клуба «Чемпион» заняли второе место на турнире «Матч дружбы»

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Футбольный клуб «Чемпион» села Яндаре Ингушетии под руководством Ахмеда Падиева занял второе место на турнире «Матч дружбы» среди детских команд.

Как сообщили в администрации Назрановского района, соревнования прошли в сельском поселении Яндаре на базе центра одаренных детей «Олимп».

Юные футболисты показали зрелую игру и удостоились серебряных медалей на конкурентном турнире, в котором приняли участие 12 команд.

Администрация спортивной школы «Чемпион» поздравила юных мастеров кожаного мяча и их тренера Ахмеда Падиева.

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