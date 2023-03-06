Футбол

Футболисты команды «Барт» из Нового Реданта стали зимними чемпионами Ингушетии

0

Футболисты новоредантского «Барта» впервые стали победителями зимнего чемпионата Ингушетии, выиграв первенство сезона 2022-2023.

По информации портала ingfootball, на днях состоялось официальное завершение зимнего чемпионата, где были доиграны оставшиеся матчи первенства и прошла торжественная церемония награждения победителей и призеров турнира.

По итогам соревнований третье место заняла «Сунжа» из Троицкого, вторыми стали футболисты «Гамурзиево», а чемпионом, соответственно, был признан «Барт». Чемпионы и призёры получили кубки, медали и грамоты различной степени.

Лучшим игроком чемпионата был назван полузащитник «Гамурзиево» Ахмед Марзиев. У «Барта» же индивидуальных наград удостоились Муслим Темербиев, как лучший вратарь, и Исламбек Досхоев, как лучший бомбардир, забивший 15 мячей.

Как отметили организаторы турнира, «Барт» под руководством тренера Илеза Евлоева провел один из лучших сезонов в истории команды. Новоредантцы в 12-ти матчах одержали 11 побед, один раз сыграли вничью и ни разу не уступили.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Уроженка Вологды через Владикавказ привезла в Ингушетию более 400 граммов мефедрона
Борцы клуба «Ади-Ахмад» завоевали 9 медалей на первенстве Ингушетии среди юношей
В Ингушетии проведут конференцию «Агро- и экотуризм как инструменты развития территорий»
Ингушский футболист Магомед Оздоев забил четвертый гол в текущем сезоне Турецкой суперлиги
Житель Ингушетии получил ранение в результате конфликта между незнакомыми
Госавтоинспекторы в столице Ингушетии провели акцию «Ребенок — главный пассажир»
В Ингушетии произошло землетрясение магнитудой 2,2
В Ингушетии неизвестный из охотничьего ружья обстрелял дом местного жителя
В столице Ингушетии правоохранители изъяли у мужчины пистолет и боеприпасы
Готовность техники к весенним полевым работам в Ингушетии составляет 95%
Находившуюся в федеральном розыске за мошенничество женщину задержали в Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 