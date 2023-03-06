Футболисты команды «Барт» из Нового Реданта стали зимними чемпионами Ингушетии

По информации портала ingfootball, на днях состоялось официальное завершение зимнего чемпионата, где были доиграны оставшиеся матчи первенства и прошла торжественная церемония награждения победителей и призеров турнира.

По итогам соревнований третье место заняла «Сунжа» из Троицкого, вторыми стали футболисты «Гамурзиево», а чемпионом, соответственно, был признан «Барт». Чемпионы и призёры получили кубки, медали и грамоты различной степени.

Лучшим игроком чемпионата был назван полузащитник «Гамурзиево» Ахмед Марзиев. У «Барта» же индивидуальных наград удостоились Муслим Темербиев, как лучший вратарь, и Исламбек Досхоев, как лучший бомбардир, забивший 15 мячей.

Как отметили организаторы турнира, «Барт» под руководством тренера Илеза Евлоева провел один из лучших сезонов в истории команды. Новоредантцы в 12-ти матчах одержали 11 побед, один раз сыграли вничью и ни разу не уступили.