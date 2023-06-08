Футбол

Футболисты назрановского «Ангушта» одержали крупную выездную победу

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Футболисты назрановского «Ангушта» одержали крупную выездную победу над ФК «Ардон-2018» в рамках 6-го тура группы «Юг» первенства 3-й лиги зоны ЮФО-СКФО.

Как сообщил портал ingfootball, встреча прошла в Ардоне на городском стадионе и завершилась со счетом 5:0.

Никаких проблем с «Ардоном» у «Ангушта» не возникло. Команда Умара Мархиева фактически не заметила сопротивления соперника. Хозяева поля почти не владели мячом, толком не закрывались, за что назрановцы их наказывали, сделав результат очень быстро. К середине первого тайма ангуштовцы вели уже со счетом 3:0. На 9-й минуте счет в матче открыл Хамзат Хажмухамбетов, а его почин через десять минут поддержал Бекхан Алиев. Спустя четыре минуты «Ангушт» заработал пенальти, который реализовал Магомед Гугуев.

После перерыва разгром противника продолжился, хотя гости после перерыва и сбавили атакующие обороты. Голевой дубль на 67-й минуте оформил Магомед Гугуев, забивший второй раз в игре с 11-метровой отметки. Точку в матче установил молодой игрок «Ангушта» Тухан Ахильгов, отличившийся на 90-й минуте встречи с передачи другого молодого футболиста команды Халида Оздоева. Для игрока это первый гол за назрановский клуб.

Ангуштовцы выиграли второй выездной матч подряд, к тому же в гостях команда не пропускает в свои ворота. По итогам встречи коллективы сохранили свои прежние позиции — «Ангушт» остался на второй строчке, а «Ардон» замыкает турнирную таблицу в группе. Следующий матч назрановцы проведут 14 июня, когда примут на своем поле ФК «Беслан».

 

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