Футболисты Назрановского «Ангушта» сыграли на выезде вничью с махачкалинским «Динамо-Дагестан»

По информации портала ingfootball, встреча прошла в Махачкале на стадионе «Труд» и завершилась со счетом 1:1.

Оба соперника подходили к данной игре, имея серию из трех побед кряду в чемпионате. Начало матча осталось за хозяевами поля, которые уже на 5-й минуте повели в счете благодаря голу Магомеда Абдуллабекова.

Исправить ситуацию «Ангушту» удалось после перерыва. После возобновления игры подопечные Умара Мархиева прижали соперника к воротам и добавили агрессии впереди. Результат не заставил себя долго ждать. В середине второго тайма, на 62-й минуте счет стал равным — после подачи Бекхана Алиева точным ударом в пределах штрафной отметился Магомед Гугуев. Финальный свисток зафиксировал счет 1:1.

Обе команды сохранили свои позиции в таблице: «Ангушт» остался на втором, а дагестанцы идут строчкой ниже. В следующем туре назрановцы 26 июля примут на своем поле ФШ «Нальчик».