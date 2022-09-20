Футбольный клуб «Гамурзиево» досрочно стал чемпионом Ингушетии по мини-футболу

Как сообщил портал ingfootball, команде из Гамурзиево удалось пройти чемпионат без единой потери очков — в одиннадцати матчах были одержаны 11 побед, что позволило коллективу Дауда Мархиева уверенно стать первыми.

Согласно регламенту турнира, после окончания кругового этапа первые три команды сыграют между собой с сохраняющимся набором очков. Таким образом, если гамурзиевцы даже проиграют обе встречи, их ближайший соперник ФК «Карца» не сможет их догнать, так как отрыв между первым и вторым местом составляет семь баллов. А вот финишировавшая третьей экажевская «Аль-Барака» имеет притязания на вторую строчку, так как она отстает от «Карца» лишь на одно очко. Оставшиеся девять команд сыграют между собой по олимпийской системе.

Для «Гамурзиево» и ее тренера Дауда Мархиева это уже третий трофей за полтора года. Ранее команда становилась обладателем Кубка Ингушетии по мини-футболу 2021 года и зимним чемпионом Ингушетии по мини-футболу сезона-2022. Гамурзиевцы к тому же вышли в плей-офф чемпионата Ингушетии по футболу, где также имеют неплохие шансы на золото или призовые места.

Заключительный 11-й тур чемпионата Ингушетии по мини-футболу 2022

«Боруссия» (Назрань) 5:9 «Карца»;

«Мочхо» (Базоркино) 7:6 «Беркут» (Кантышево);

«Легион» (Назрань) -:+ «Даймохк» (Дачное);

«Аль-Барака» (Экажево) +:- «Мангуст» (Плиево);

«Гамурзиево» 18:4 «Ансар» (Экажево);

«Крепость» (Гамурзиево) +:- «Аьрзи» (Гамурзиево).

Бомбардиры:

Аслан Дзортов («Крепость») — 28 мячей;

Магомед Дугиев («Гамурзиево») — 21 мяч;

Адам Мержоев («Даймохк») — 18 мячей.