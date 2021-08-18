Выборы

Гагиев снял свою кандидатуру с выборов депутатов Госдумы

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Кандидат от партии «Яблоко», председатель Конституционного суда Ингушетии Аюп Гагиев выбыл из дальнейшей выборной кампании в депутаты Госдумы России.

Информацию о снятии кандидатуры Гагиева подтвердили «Ингушетии» в избирательной комиссии республики. «Да, он отказался участвовать в выборах», — сказал собеседник издания.

Также об этом сообщил и сам уже бывший кандидат на личной странице в социальных сетях.

По данным Избиркома республики, по состоянию на 7 августа 2021 года зарегистрировано четыре кандидата в депутаты Госдумы восьмого созыва: Аюп Гагиев, Абдулмажит Мартазанов, Хамзат Кодзоев и Муслим Татриев.

Гагиев представляет партию «Яблоко», Кодзоев — КПРФ, Мартазанов — партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», Татриев — «Единую Россию».

По Ингушскому одномандатному избирательному округу номер 13 кандидатами в депутаты Госдумы выдвинуты политическими партиями, а также в порядке самовыдвижения 10 человек.

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