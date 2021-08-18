Гагиев снял свою кандидатуру с выборов депутатов Госдумы

Информацию о снятии кандидатуры Гагиева подтвердили «Ингушетии» в избирательной комиссии республики. «Да, он отказался участвовать в выборах», — сказал собеседник издания.

Также об этом сообщил и сам уже бывший кандидат на личной странице в социальных сетях.

По данным Избиркома республики, по состоянию на 7 августа 2021 года зарегистрировано четыре кандидата в депутаты Госдумы восьмого созыва: Аюп Гагиев, Абдулмажит Мартазанов, Хамзат Кодзоев и Муслим Татриев.

Гагиев представляет партию «Яблоко», Кодзоев — КПРФ, Мартазанов — партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», Татриев — «Единую Россию».

По Ингушскому одномандатному избирательному округу номер 13 кандидатами в депутаты Госдумы выдвинуты политическими партиями, а также в порядке самовыдвижения 10 человек.