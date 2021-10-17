Гала-концертом в столице Ингушетии завершился фестиваль этнической музыки «Золотая зурна»

В мероприятии приняла участие вице-премьер Марьям Амриева, министр культуры Темерлан Дзейтов, известный певец, музыкант и композитор Али Димаев и другие гости республики, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

Выступая перед зрителями, пришедшими поддержать участников конкурса, Дзейтов отметил, что «Золотая зурна» — это знаменательное событие для республики, для ее культурной сферы.

«Уникален этот фестиваль, конечно, тем, что здесь звучит этническая музыка, которая создает необыкновенную атмосферу. Именно через этническую музыку передается самобытность и уникальность той или иной культуры. И сегодня, как для жителей Ингушетии, так и для наших гостей из соседних республик появилась отличная возможность лучше узнать друг друга, ознакомиться с традиционным музыкальным творчеством, культурой, обычаями и кухней в том числе», — подчеркнул министр.

Открыл концерт оркестр народных инструментов Государственной филармонии имени Ахмеда Хамхоева, исполнивший ингушские мелодии. Жители республики смогли увидеть яркие выступления музыкальных коллективов Дагестана, Чечни, Крыма, Якутии, Ставрополя, Башкортостана и Калмыкии.

Зрители насладились как вокальными исполнениями, так и инструментальными и хореографическими композициями. Народные песни исполнил Ставропольский фольклорный ансамбль казачьей песни «Вместе счастливы», Республикой Крым в лице Эдема Юлдашева представлена народная мелодия на кларнете, «Дека илли» спела женская вокальная группа Ингушетии. Музыкальные номера представителей различных национальностей прозвучали на таких народных инструментах как, домбра, гармонь, барабан, дарбука и иных. Участниками концертной программы стали и популярные артисты эстрады Алаудин Эсмурзиев, Айна Алиева, Хава Евлоева и другие.

В завершение праздника гости и участники фестиваля присоединись к кавказской лезгинке.

Напомним, с 13 по 15 октября в домах культуры сельских поселений Зязиков-Юрт, Нестеровское и Экажево прошли мастер-классы и концерты для местных жителей. Одним из таких стал мастер-класс, проведенный известным в Башкортостане музыкантом Динаром Абдулиным. Артист рассказал об изготовлении национального инструмента — бамбуковой флейте «курай», продемонстрировав на ней искусную игру. Участники фольклорно-этнографического ансамбля «Хайтарма» представили культуру крымских татар.