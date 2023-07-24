Газовики Ингушетии ликвидировали 64 самовольных подключения к газу в двух административных округах г. Назрани

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Специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» и АО «Газпром газораспределение Назрань» с 17 по 21 июля текущего года отключили от газоснабжения 64 дома в Альтиевском и Центральном административных округах г. Назрань, владельцы которых самовольно подключились к газовым сетям.

Материалы по всем выявленным случаям незаконных подключений будут направлены в правоохранительные органы для привлечения нарушителей к административной и уголовной ответственности.

Газовики будут проводить рейдовые мероприятия по выявлению незаконных подключений в двух округах г. Назрани до конца июля.

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