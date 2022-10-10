Газовики Ингушетии направили более 22 тысяч уведомлений об ограничении подачи голубого топлива

Как сообщила пресс-служба компании «Газпром межрегионгаз Назрань», с начала года в адрес должников направлено более 22 тысяч уведомлений об ограничении поставки газа на сумму 3 млрд рублей.

Согласно постановлению Правительства РФ № 549 от 21 июля 2008 года, уведомления направляются за 20 дней до принятия мер по регулированию подачи газа. Если за 20 дней абонент не оплатил задолженность, поставщик вправе прекратить газоснабжение.

«Отключение от газоснабжения — это крайняя мера и применяется к абонентам, которые систематически не исполняют обязанности по оплате газа. Возобновление подачи газа возможно только после оплаты долга, а также стоимости работ по отключению и подключению к газовой сети», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» Альберт Льянов.

На сегодняшний день от газоснабжения отключено более 900 абонентов, чей общий долг составил 200 млн рублей.