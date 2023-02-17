Газовики Ингушетии провели масштабные рейды по ликвидации незаконных подключений

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Бригады специалистов «Газпром межрегионгаз Назрань» и «Газпром газораспределение Назрань» совместно с представителями правоохранительных органов республики Ингушетия в период с 6 по 15 февраля провели рейдовые мероприятия по выявлению и устранению самовольных врезок в газопроводы, а также инвентаризации газового оборудования в домовладениях.

Масштабные мероприятия проводились на территории административных округов Альтиево и Гамурзиево города Назрань. Проверено 991 домовладение, выявлено 13 706 кв. м неучтенной отапливаемой площади, а также 808 самовольных врезок в систему газоснабжения. По всем обнаруженным нарушениям составлены акты, незаконные пользователи газа отключены от сети.

«Рейдовые мероприятия позволяют обеспечить достоверный учет газа и пресечь его несанкционированный отбор. Масштабные проверки будут проводиться регулярно», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Назрань», АО «Газпром газораспределение Назрань» Альберт Льянов.

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