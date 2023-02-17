Газовики Ингушетии провели масштабные рейды по ликвидации незаконных подключений

Масштабные мероприятия проводились на территории административных округов Альтиево и Гамурзиево города Назрань. Проверено 991 домовладение, выявлено 13 706 кв. м неучтенной отапливаемой площади, а также 808 самовольных врезок в систему газоснабжения. По всем обнаруженным нарушениям составлены акты, незаконные пользователи газа отключены от сети.

«Рейдовые мероприятия позволяют обеспечить достоверный учет газа и пресечь его несанкционированный отбор. Масштабные проверки будут проводиться регулярно», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Назрань», АО «Газпром газораспределение Назрань» Альберт Льянов.