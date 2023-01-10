Газоснабжение

Газовики Ингушетии провели работу по увеличению давления газа в сетях Назрани

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АО «Газпром газораспределение Назрань» провело работу по увеличению давления газа в сетях города.

Накануне в мэрию Назрани начали поступать обращения в большинстве своём из Гамурзиевского АО города о низком давлении газа для обогрева отопительных коммуникаций.

По информации газовой компании, причиной снижения давления является увеличение потребления газа населением. В скором времени давление нормализуется, в настоящее время уже проведена работа в этом направлении, увеличены мощности подачи газа.

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